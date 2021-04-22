مواصفات فولكسفاجن بولو 2021.. "كوكتيل" من جولف وتيجون وأرتيون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فولكسفاجن عن نسخة تحديث منتصف الجيل الجديدة من طراز بولو الهاتشباك الصغير، تطرحها لعام 2021 الجاري

ووفق موقع "موتور وان"، فإن هذه النسخة الفيس ليفت، من طراز بولو، تحظى بكشافات خلفية مشابهة للتي طرحت بالنسخة الأحدث من طراز فولكسفاجن جولف.









ومن الداخل، تتمتع بعدد من القدرات التقنية المطروحة لموديلات "تيجون" و "أرتيون"، منها نظام التحكم في الطقس.

كما أضافت فولكسفاجن لهذه النسخة الجديدة من الطراز، كشافات أمامية من طراز LED، وزادت من الرحابة الداخلية بتوسيع مساحة المقاعد، ودعمت المنظومة التقنية بشاشة تحكم بمنطقة التحكم الوسطى بقياس كبير يصل لـ 10.25 بوصة.





وفيما يخص المحرك، تطرح نسخة تحديث منتصف الجيل من طراز بولو بمحرك بسعة 1.0 لتر، ينتج حتى 110 أحصنة، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي dual-clutch ذو 7 سرعات.



