مواصفات باقة سيارات "بي إم دبليو" في مصر وأسعارها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم السوق المصرية مجموعة كبيرة من الموديلات التابعة لماركة بي إم دبليو خلال عام 2021، وبأسعار ومواصفات مختلفة.

ويرتبط المستهلك المصري بسيارات بي إم دبليو منذ أكثر من 30 عاما، كونها واحدة من كبرى شركات السيارات التي أدخلت موديلات عصرية للسوق في فترة سيطرت على السوق موديلات فرنسا وألمانيا.

وكشف موقع hatla2ee عن أبرز موديلات بي إم دبليو التي تتوفر بالسوق المصرية خلال 2021، وتشمل طراز 118، وتطرح فئته الافتتاحية أوتوماتيك / SPORT SHADOW 2020 بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وبسعر 590 ألف جنيه.





تلاه طراز 218، وتطرح فئته الافتتاحية أتوماتيك / GRAN TOURER 2020 بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وبسعر 620 ألف جنيه.





كما يتواجد طراز 218 الجيل الجديد، وتطرح فئته الافتتاحية أتوماتيك / GRAN COUPE 2020 بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وبسعر 635 ألف جنيه.





كذلك طراز X1، وتطرح فئته الافتتاحية أتوماتيك / X-LINE NEW SHAPE 2020 بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وبسعر 660 ألف جنيه.





جاء من بعده طراز 418، وتطرح فئته الافتتاحية أتوماتيك / LINE GRAN COUPE 2020 بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وبسعر 750 ألف جنيه.





تلاه طراز 320، وتطرح فئته الافتتاحية أتوماتيك / EXCLUSIVE 2020 بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وبسعر 825 ألف جنيه.





وطراز 218 I، وتطرح فئته الافتتاحية أوتوماتيك / COUPE M- SPORT 2020 بمحرك بقوة 1500 سي سي ، وبسعر 840 ألف جنيه.





وطراز 520 ، وتطرح فئته الافتتاحية أوتوماتيك / LUXURY LINE 2020 بمحرك بقوة 1600 سي سي تربو، وبسعر 980 ألف جنيه.





وطراز Z4 ، وتطرح فئته الافتتاحية اتوماتيك / M-SPORT ROADSTER 2020 بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وبسعر 1,195 مليون جنيه.





وطراز X3 ، وتطرح فئته الافتتاحية أتوماتيك / XDRIVE30I 2021 بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وبسعر 1,4 مليون جنيه.





وطراز X4 ، وتطرح فئته الافتتاحية أتوماتيك / XDRIVE 2021 بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وبسعر 1,5 مليون جنيه.





وطراز X5 ، وتطرح فئته الافتتاحية أتوماتيك / XDRIVE M40I 2020 بمحرك بقوة 3000 سي سي تربو، وبسعر 1,8 مليون جنيه.





وطراز 730 ، وتطرح فئته الافتتاحية أتوماتيك 2021 بمحرك بقوة 3000 سي سي تربو، وبسعر 1,95 مليون جنيه.





ثم طراز X7 ، وتطرح فئته الافتتاحية أتوماتيك / M PERFORMANCE 2021 بمحرك بقوة 4400 سي سي تربو، وبسعر 2,9 مليون جنيه.





وطراز M850 ، وتطرح فئته الافتتاحية أتوماتيك / XDRIVE COUPE 2021 بمحرك بقوة 4400 سي سي تربو، وبسعر 2,99 مليون جنيه.



