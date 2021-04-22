50 نسخة حول العالم.. نيسان تطلق الأسطورة GT-R50

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة نيسان عن تعاونها مع "إيتالديزاين" الإيطالية لطرح الموديل الخاص GT-R50 احتفالا بمرور 50 عاما على تدشين الطراز الأسطوري.

وتقدم شركة "إيتالديزاين" الإيطالية للموديل الخاص ثوبا من ألياف الكربون مصمم يدويا، بينما يزأر بداخله محرك تربو V6 سعة 3.8 لتر بقوة 529 كيلوواطا/720 حصانا، مع عزم دوران أقصى 780 نيوتن متر.



وبفضل هذه المعدلات الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من 3 ثوان، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 315 كلم/س.

وتتميز السيارة من خلال التصميم الجديد للكشافات، والسقف الانسيابي، والمؤخرة المعاد تشكيلها بالكامل، والإسبويلر الخلفي القابل للضبط الهيدروليكي.

ويبلغ سعر الموديل الخاص GT-R50، الذي يقتصر انتاجه على 50 نسخة فقط، 1.2 مليون يورو.

مواصفات وأسعار نيسان GT-R50