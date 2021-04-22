قائمة السيارات الأعلى أمنا وسلامة في 2021.. ألبوم صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن معهد تأمين السلامة على الطرق السريعة الأمريكية عن قائمة السيارات الحاصلة على أعلى تقييم للأمن والسلامة من بين موديلات 2021

وجمع موقع "كار أند درايفر" في قائمة أبرز هذه الموديلات التي حصدت أعلى درجة تقييم للأمن والسلامة من معهد IIHS.

بدأ الموقع القائمة بطراز أكيورا TLX، الذي يتوفر بسعر افتتاحي 38,525 دولارا، ويعمل بمحرك ينتج قوة 272 حصانا.







تلاه طراز أودي A6 Allroad، الذي يتوفر بسعر افتتاحي 66,945 دولارا، ويعمل بمحرك ينتج قوة 335 حصانا.





وطراز أودي Audi A7، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 70,245 دولارا، ويعمل بمحرك ينتج قوة 335 حصانا.





جاء بعده طراز جينيسيس Genesis G70، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 37 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 252 حصانا.





ثم طراز جينيسيس Genesis G90، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 73,995 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 365 حصانا.





تلاه طراز هوندا Honda Insight، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 24,125 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 151 حصانا.





وطراز مازدا 3 السيدان والهاتش باك، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 21,645 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 155 حصانا.





ثم طراز مازدا 6 السيدان، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 25,470 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 187 حصانا.





وطراز نيسان Nissan Altima، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 25,300 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 188 حصانا.





وطراز نيسان Nissan Maxima، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 38,040 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 300 حصان.





وطراز سوبارو Subaru Legacy، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 23,820 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 182 حصانا.





وطراز سوبارو Subaru Outback، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 28 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 182 حصانا.



