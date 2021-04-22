أهم المعلومات حول خدمات الصيانة المتنقلة من يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ تأسيس شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في عام 2000، أصبحت هي الوجهة الأساسية لكل شخص يرغب في تأجير سيارة بشكل سهل وسلس، ونظراً لاهتمامها الشديد بتحقيق كافة سبل الأمان والسلامة في سياراتها على الطريق مع تقديم خدمة متميزة، نجدها توفر خدمة الصيانة المتنقلة لكافة عملائها في المملكة.

تتكون خدمة الصيانة المتنقلة من يلو من أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة المؤجر أثناء قيادتها على الطرقات، حيث يمكن لأي سائق في حال تعطل سيارته المؤجرة طلب خدمة المساعدة على الطريق عبر تطبيق يلو كي تستجيب أقرب سيارة منه بسرعة لحل المشكلة والاستمرار في رحلته بكل سهولة ويسر.

وتأتي سيارات الصيانة المتنقلة وهي مجهزة بشكل متكامل من خلال معدات متطورة وفنيين مدربين للصيانة لحل أي مشكلة تواجهها والاستمرار في طريقك بأمان تام، وتستطيع هذه السيارات تقديم خدمات الصيانة الدورية والإصلاحات الخفيفة إلى المتوسطة بالإضافة إلى مخزون كافي من قطع الغيار يتيح لها متابعة صيانة ومستوى استعداد كافة سيارات الشركة للعمل بمختلف مناطق المملكة.

هذا وبجانب الاهتمام الشديد بصيانة السيارة من أجل تحقيق الأمان والسلامة على الطريق، فإن يلو تحرص على التحديث الدائم لأسطول سيارات يلو، حيث أن عمر خدمة السيارة لا يتجاوز 24 شهراً وذلك استجابة لتطلعات ورغبات العملاء بهدف توفير أعلى مستويات الرفاهية والأمان لهم.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور