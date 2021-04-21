رفع عائشة القذافي من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمرت المحكمة الأوروبية، الأربعاء، بسحب اسم عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من قائمة الخاضعين لعقوبات عام 2011.

وأكدت محكمة الاتحاد الأوروبي ومقرها في لوكسمبورغ في حكمها أن "مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية، ولم تعد تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة".

ويتم اتخاذ قرار إدراج أو إزالة شخص أو شركة من قائمة العقوبات الأوروبية بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوروبية، في تصريحات صحفية، إن "المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء عائشة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما".

وأوضح المتحدث أن "الإدراج يظل ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، ومدتها شهران".

وتتضمن العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته.

ووُضعت عائشة القذافي على القائمة السوداء التي أعدها الاتحاد الأوروبي في فبراير/ شباط 2011 وتم الاحتفاظ باسمها خلال مراجعات هذه القائمة التي أجريت في العامين 2017 و2020.

وما زال اسم معمر القذافي الذي أطيح به وقتل في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 مدرجًا على هذه القائمة وكذلك أبناؤه خميس ومعتصم وسيف العرب الذين قُتلوا أثناء الثورة.

وقالت المحكمة الأوروبية التي أمرت بإلغاء قراري 2017 و2020 بإبقاء اسم عائشة على قائمة العقوبات، "إن المجلس لا يوضح الأسباب التي جعلته يعتبر في عامي 2017 و2020 أنها تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة".