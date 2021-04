تيسلا موديل X تتغلب على مرسيدس G550 4×4 بتحدي شد الحبل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفوقت تيسلا سايبرتراك على فورد اف 150 في لعبة شد الحبل، لكن فورد ردت بأن تيسلا استخدمت نسخة الدفع الخلفي، وهذه المرة، كانت المنافسة بين موديل X ومرسيدس G550 4×4 القوية في لعبة شد الحبل، وكانت النتيجة مفاجئة.

تبدأ المنافسة عند الدقيقة 4:40 في الفيديو بالأسفل، ففي الجولة الأولى، استطاعت سيارة مرسيدس التغلب على موديل X في أقل من 20 ثانية، وفي الجولة التالية، نجحت تيسلا في سحب G550 في اتجاهها، وتكرر نفس الأمر في الجولة الأخيرة ليُعلن انتصار السيارة الكهربائية، ويُذكر أن تيسلا المستخدمة هي الفئة الأعلى والتي تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في أقل من ثلاث ثوان.

من جانبها، تستمد مرسيدس G550 4×4 المشاركة في المنافسة قوتها من محرك V8 سعة 4.0 لتر بقوة 416 حصان، وتُخطط الشركة للكشف عن نسخة AMG منها قريباً، والتي نتمنى أن نراها في منافسة شد الحبل مع تيسلا موديل X بلايد الجديدة.

بالحديث عن موديل X بلايد، فهي اس يو في ذات ثلاثة محركات كهربائية تحصل على قوة إجمالية تبلغ 1,020 حصان ويُمكنها التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 2.5 ثانية فقط، ويبدأ سعرها من 119,990 دولار (500,000 ريال).

