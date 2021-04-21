شاهد أول حادث تعرضت له فورد موستنج ماخ E

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مجموعة من الصور على الإنترنت تُظهر ما يُمكن أن تكون أول سيارة فورد موستنج ماخ E مُحطمة، حيث تعرضت السيارة الكهربائية بالكامل لحادث قوي عالي السرعة على الطريق السريع.

لم يتم الكشف عن تفاصيل الحادث، لكن يبدو أنها اصطدمت عدة مرات قبل أن تستقر في النهاية، حيث تضررت جميع ألواحها الخارجية، في حين أن الواجهة الأمامية هي التي حصلت على النصيب الأكبر من الضرر، حيث فُقدت أحد المصابيح الأمامية، وتم دفع المصد من موضعه، كما تعرض غطاء المحرك للانبعاج والخدوش، بينما تحطم الزجاج الأمامي في الحادث.

من الجانب، تعرضت الأبواب وألواح الربع الأمامية والخلفية لضرر بالغ أيضاً، في حين تمزق المصد الخلفي بالكامل، وبالرغم من حجم الضرر، قبل إن الرُكاب نجوا من الحادث مع إصابات طفيفة فقط.