“عروض تأجير للتمويل الرمضانية” سيارات جيتور بدون دفعة أولى ويتحملون عنك 6 أقساط

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل، استفد من التسهيلات وعيّد في سيارة جديدة مع العروض الحصرية على سيارات جيتور بالتعاون مع شركة سعيد محمد البسامي للسيارات.

السيارات المشمولة في العرض:

جيتور X70 موديل 2020.

جيتور X70S موديلات 2020 و2021.

مزايا العرض:

نسدد عنك حتى 6 أقساط

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

تأمين شامل

بدون تحويل الراتب

خدمات ما بعد البيع

الشروط والأحكام:

نسبة سنوية تبدأ من 12.45% بدون التأمين.

العرض ساري حتى 30 يونيو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.

صورة العرض: