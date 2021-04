كاديلاك تكشف عن ليريك 2023 الاس يو في الكهربائية بالكامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كاديلاك رسمياً عن سيارة ليريك 2023، والتي مهدت لها بسيارة اختبارية في العام الماضي، حيث تتميز بشبك أمامي بلوري أسود مع شعار مُضاء، ومصابيح أمامية ليد رفيعة، مع مصد أمامي مختلف قليلاً.

من الجانب، يُمكنك رؤية مقابض الأبواب المتدفقة، والمرايا الجانبية التقليدية، وفي الخلف نرى مصابيح خلفية مميزة ملتفة على جوانب السيارة، كما يأتي الطراز قياسياً بجنوط مقاس 20 بوصة، مع توفر جنوط مقاس 22 بوصة اختيارياً.

بالنسبة للأبعاد، فتأتي ليريك بطول 4,996 مم، وعرض 1,977 مم، وارتفاع 1,623 مم، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها 3,094 مم، ما يعني أنها أقصر بـ 46 مم من XT6، لكنها تأتي بقاعدة عجلات أطول بـ 231 مم.

في الداخل، تأتي المقصورة بعجلة قيادة جديدة كلياً، مع شاشة مقاس 33 بوصة متواصلة تقول كاديلاك أنها يُمكنها أن تعرض أكثر من مليون لون، مع وحدة تحكم مركزية عائمة، وفتحات تهوية رفيعة، كما تحتوي أيضاً على لمسات خشبية محفورة بالليزر ومعادن، بالإضافة لنظام صوتي AKG Studio بـ 19 مُكبر صوت، وتقنية المفتاح الرقمي والجيل الجديد من نظام إلغاء الضوضاء النشط.

وإلى جانب التصميم الراقي، فإن مساحة المقصورة فسيحة أيضاً، حيث توجد 1,006 مم من مساحة الأرجل في المقعد الخلفي، ويحتوي الطراز أيضاً على مساحة تخزين خلفية تبلغ 793 لتر، والتي يُمكن توسيعها إلى 1,723 لتر عن طريق طي المقاعد الخلفية لأسفل.

تأتي السيارة بحزمة بطارية ليثيوم أيوم بقدرة 100 كيلوواط/س، ومُحرك كهربائي مُثبت في الخلف يولد قوة 340 حصان و440 نيوتن.متر من عزم الدوران، ولم تذكر كاديلاك سرعتها القصوى، لكنها ذكرت أن نطاقها الكهربائي سيتجاوز 483 كم بشحنة واحدة، كما يُمكن إعادة سرعتها بسرعة 190 كيلوواط بشاحن مستمر، حيث تحصل على نطاق يبلغ 122 كم في 10 دقائق شحن.

وفي حين أن ليريك ستأتي بدفع خلفي فقط عند تدشينها، إلا أن مسؤولو كاديلاك أكدوا أن هُناك نسخ بدفع كُلي قادمة في المستقبل، كما ستوفر السيارة تقنية Regen on Demand والتي تسمح للسائح باستخدام زر حساس على عجلة القيادة للتحكم في سرعة تباطؤ السيارة أو توقفها، بالإضافة لنظام القيادة شبه المستقل سوبر كروز.

وفي الختام، ستبدأ كاديلاك في تلقي الحجوزات في سبتمبر، في حين سيبدأ سعرها من 59,990 دولار (225,000 ريال سعودي)، على أن تبدأ عمليات التسليم في النصف الأول من عام 2022.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin