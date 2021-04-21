سيارات أوروبية شهيرة فشلت بالسوق الأمريكية.. مفاجآت بالقائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فشلت سيارات أوروبية تحمل علامات تجارية مميزة في التواجد بالسوق الأمريكية، لعدة أسباب في مقدمتها ضعف المبيعات.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تلك السيارات التي لم يكتب لها النجاح في السوق الأمريكية.

وجاء في المقدمة طراز "سمارت فور تو"، الذي طرح عام 2008 وأصبح مادة خام للسخرية بين الأمريكيين لصغر حجمه، حتى أوقفت الشركة مبيعاتها هناك عام 2019.





من السيارات أيضا التي لم تحقق نجاحا ، طراز Saab 9-5، الذي فشل في منافسة شرسة بسوق سيارات السيدان.





من بعده، ضمت القائمة الطراز الرياضي البريطاني Lotus Evora، الذي طرح بداية من عام 2008، وواجه منافسة قوية بين سيارات القوة الرياضية الأمريكية، ما تسبب في ضعف مبيعاته.





وكان لماركة فولكسفاجن الألمانية تاريخ من الإخفاقات في السوق الأمريكية أيضا، بسبب طراز Volkswagen Phaeton، الذي تراجعت مبيعاته بسبب تكرار أعطاله.





الأمر نفسه تكرر مع طراز Alfa Romeo Giulia، الذي لم يكتسب أي شعبية كبيرة في السوق الأمريكية رغم تميزه على مستوى الأداء.





ومن السيارات الكلاسيكية، طراز بي إم دبليو BMW Z3 Coupe، الذي طرح للسوق الأمريكية عام 1996، وبيعت منه ما يصل لـ 20,000 ألف نسخة.





ومن ماركة فولفو ضمت القائمة، طراز Volvo V90 الذي لم ينجح على مستوى المبيعات بسبب المنافسة القوية بين السيارات التابعة لفئة واجون.





من بعده، ضمت القائمة طراز جاجوار e-pace، الذي طرح للسوق الأمريكية عام 2018، ولم ينجح في مواجهة سيارات مثل رينج روفر.



