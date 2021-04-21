رحلة بالصور.. أقوى 10 سيارات أنتجتها "نيسان" في تاريخها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر تاريخها، طرحت شركة نيسان اليابانية مجموعة موديلات مميزة من السيارات، عززت من خلالها مكانتها بين الشركات الكبرى حول العالم.

وفي تقرير بالصور، جمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة أقوى السيارات التي طرحتها نيسان عبر تاريخها.

وجاء في بداية القائمة طراز Nissan 350Z الذي طرح عام 2003، وتوفر بمحرك ينتج قوة 306 أحصنة، بعزم دوران 268 لفة/قدم.





وفي المركز الثاني، طراز Nissan 200SX/240SX الذي طرح منتصف التسعينيات، وتوفر بمحرك 4 أسطوانات سعة 2.4 لتر.





وضمن موديلاتها المميزة طراز Nissan Pulsar GTi-R، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 227 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة.





ومن موديلات نيسان المتميزة العاملة بالطاقة الخضراء، طراز Nissan Leaf الذي طرح عام 2021.





من بعده ضمت القائمة نسخة كلاسيكية من طراز Nissan 300ZX الذي توفر منتصف التسعينيات.





وضمت القائمة أيضا طراز Nissan Skyline R34 GT-R، الذي اعتبر من موديلات نيسان الأبرز بمحرك سعة 2.6 لتر.





والطراز الرياضي الأبرز في تاريخ نيسان، هو Nissan GT-R الذي جاء ضمن القائمة كأحد أبرز سيارات الماركة اليابانية، ويعمل بمحرك بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة 545 حصانا.





من بعده ضمت القائمة طراز نيسان Nissan Sentra SE-R الذي توقف تصنيعه عام 2012، وكان من موديلات نيسان الأهم.





وطراز نيسان Nissan GT-R R32 الذي توفر بمحرك سعة 2.6 لتر، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4.7 ثانية.





في ختام القائمة، جاء طراز نيسان Nissan GT-R R33 بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا خلال 5.2 ثانية.



