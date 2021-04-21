أول صورة تشويقية لطراز مرسيدس الجديد "كونسبت EQT"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر صورة تشويقية، كشفت مرسيدس الألمانية عن أحدث طراز كهربائي كليا ضمن فئة mini-van.

ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن مرسيدس قامت بنشر الصورة التشويقية للطراز الذي سيكون أول موديل كهربائي بالكامل تقدمه ضمن هذه الفئة، ويحمل اسم كونسبت EQT.

وحددت مرسيدس موعدا رسميا لطرح الطراز بالأسواق بحلول عام 2022 المقبل، ضمن فئة T-CLASS، وهي الفئة التي تطرح مرسيدس تحت مظلتها موديلاتها الـ mini van.



ومن المرتقب أن تعلن مرسيدس عن مجموعة كاملة من الموديلات ضمن فئة t-class قريبا، سيكون أولها طراز EQT، وفقا لسياسة مرسيدس الجديدة بالإعلان أولا عن الموديلات الكهربائية ضمن أي فئة.

وحتى الآن أعلنت مرسيدس عن طرح ثلاث موديلات كهربائية جديدة منذ بداية 2021، هي كل من طراز EQA و طراز EQS وطراز EQB.

EQS المنتظر

وكانت قد كشفت شركة مرسيدس عن أفخم موديل كهربائي من صنعها، طراز EQS المخصص لعام 2022، والذي تسعى من خلاله لمنافسة موديل تسلا S.

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية التي طرحتها مرسيدس للطراز الجديد، كما كشفت عن قدراته الكهربائية، من نطاق سير وقوة محرك.

ويصل طراز مرسيدس EQS أولا للسوق الأمريكية بداية من فترة خريف 2021، ويعمل بمحرك كهربائي بالكامل يتمتع بنطاق سير يصل حتى 478 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

وسيشمل الطراز على نظام تقني هو الأول من نوعه، باسم MBUX Hyperscreen هو عبارة عن شاشة معلومات عملاقة تمتد بامتداد منطقة التحكم الأمامية بالسيارة بداية من مقعد السائق وحتى مقعد الراكب الأمامية.