جاجوار تطرح 5 موديلات جديدة في مصر.. أسعار ومواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن السيارات البريطانية الفارهة التي تتوفر بالسوق المصرية خلال عام 2021، تأتي جاجوار التي طرحت مجموعة مميزة من الموديلات.

وقدم موقع hatla2ee قائمة تضم الموديلات المطروحة من جاجوار في السوق المصرية خلال عام 2021، وأبرز مواصفاتها وتكلفتها الرسمية.

وضمت القائمة جاجوار E-PACE الذي طرح منه فئة وحيدة، هي أتوماتيك / P250 2020 وتعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 999,000 ألف جنيه.







وطراز جاجوار XE الذي طرح منه فئة وحيدة، هي أتوماتيك / R SPORT 2021 وتعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 1,100,000 مليون جنيه.





كما ضمت القائمة طراز جاجوار F-PACE الذي طرح منه فئة أتوماتيك / P250 PRESTIGE 2021 و تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 1,290,000 مليون جنيه.

ثم فئة P250 R DYNAMIC 2021 و تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 1,390,000 مليون جنيه.





و شملت القائمة، طراز جاجوار XF الذي طرح منه 3 فئات، الأقل هي أتوماتيك / P250 PRESTIGE 2021 وتعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 1,350,000 مليون جنيه.

ثم أعلى فئة أتوماتيك / P250 R DYNAMIC AWD 2021 والتي تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 1,490,000 مليون جنيه.





وضمت قائمة سيارات جاجوار ،طراز أتوماتيك / P300 R DYNAMIC 2021 بمحرك قوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 1,690,000 مليون جنيه.



