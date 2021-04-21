طرق بسيطة لاختبار كفاءة القير الأوتوماتيكي في سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر ناقل الحركة أو القير أحد الأجزاء الهامة والتي يتوقف عليها عمل السيارة، حيث أنه الجزء المسؤول عن الانتقال بين سرعات السيارة المختلفة، ويجب فحصه وصيانته بشكل منتظم للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة.

وكثيراً ما يتساءل قائدي السيارات عن كيفية فحص القير الأوتوماتيكي للتأكد من سلامته وعدم وجود مشاكل به، لذا نقدم لكم اليوم طرق بسيطة تمكنكم من فحص كفاءة القير بأنفسكم.

– اختبار المكابح

قم بتشغيل محرك سيارتك، ثم قم بالضغط على مكابح السيارة بقوة، ثم قم بالضغط على دواسة الوقود بقوة أيضا، دون أن ترفع قدمك اليسرى من دواسة المكابح، فإذا خف وضعف صوت المحرك وتوقف عن العمل، فهذا يدل على وجود مشكلة في القير.

– اختبار الحجر

اركن سيارتك بطريقة مستقيمة، وقم بوضع حجر عند بداية الإطارين الأماميين للسيارة، ثم قم بتشغيل السيارة وضع القير على وضع الحركة ثم اضغط على دواسة الوقود، إذا كان القير سليم ستجتاز السيارة الحجر بسهولة دون أن يرتفع صوت المحرك أو يخفت صوته.

– اختبار الاهتزاز

قم بقيادة سيارتك على طريق ممهد مستقيم على سرعة 70 كيلومتر، فإذا لاحظت وجود اهتزازات بالسيارة، فإن هذا يدل غالباً على وجود مشكلة في القير.

– اختبار سلاسة نقل السرعات

قم بقيادة سيارتك على أحد الطرق المستوية الأفقية التي لا يوجد بها أى هبوط أو صعود، وأبدأ في زيادة سرعة سيارتك، فإذا وجدت أن عملية الانتقال بين السرعات عملية سهلة وسلسة دون إصدار أى أصوات، فهذا يدل على كفاءة القير، أما إذا وجدت صعوبة أو نتع أو أصوات غير طبيعية فإن ذلك يدل على وجود مشكلة.