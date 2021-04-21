أخبار معرض شنغهاي الدولي.. الكشف عن أحدث 3 سيارات كهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرضت شركات مرسيدس وأودي وإم جي، 3 من أحدث سياراتها الكهربائية خلال فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات والممتد حتى 28 أبريل الجاري.

EQB سيارة مرسيدس الكهربائية الجديدة

وكشفت شركة مرسيدس الألمانية النقاب عن سيارتها EQB الكهربائية المدمجة الجديدة التي تنطلق بقوة تصل إلى 272 حصانا، بينما تبلغ سرعتها القصوى 160 كلم/س، كما يتوفر لها العديد من البطاريات بسعات مختلفة تصل بها إلى مدى السير 419 كلم.

وتتمتع السيارة المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV بمقصورة داخلية ذات مقاعد قابلة للتحريك في الصف الثاني، وقابلة للخفض في الصف الثالث، كما يسع حيز الأمتعة بها ما يصل إلى 1710 لترات.









وتتميز السيارة من خلال شبكة المبرد البلاستيكية المغلقة والمطلية باللون الأسود، والتصميم الجديد للغطاء الخلفي، والحليات المطلية باللون الذهبي الوردي، وكونسول إضاءة خلفية أمام الراكب الأمامي، ولم تفصح مرسيدس عن موعد طرح سيارتها الكهربائية EQB الجديدة.

A6 E-Tron الكهربائية الجديدة من أودي

وعرضت شركة أودي الألمانية النقاب عن سيارتها الكهربائية A6 E-Tron Concept الاختبارية الفارهة التي تظهر بطول 5 أمتار، وارتفاع 1.44 متر، كما تعتمد على بطارية سعة 100 كيلوواط ساعة تصل بها إلى مدى السير 700 كلم.





ويتولى دفع السيارة محركان كهربائيان بقوة مجموعها 350 كيلوواطا/880 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وهو ما يؤهلها للتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في حوالي 4 ثوان تقريبا.

ولم تفصح أودي عن فرص دخول سيارتها الاختبارية A6 E-Tron Concept الفارهة مرحلة الإنتاج القياسي.

Cyberster الكهربائية من "إم جي"

فيما كشفت شركة "إم جي" النقاب عن سيارتها النموذجية Cyberster التي تم تطويرها بواسطة الفريق في مركز ’إم جي‘ للتصميم المتقدِّم (MG Advanced Design Centre) في العاصمة البريطانية لندن.

وتتميّز بكونها سيارة رياضية من بابين ومقعدين وتستذكر تراث العلامة التجارية العريق، وتتمتّع باللمسات التصميمية من سيارة MGB Roadster الكلاسيكية، وتقدّم Cyberster أداءً من مستوى المركبات الفائقة عبر سيارة ’إم جي‘ كهربائية بالكامل.





وتتميّز الهندسة الكهربائية الذكية بكونها توفر مدى قيادة مميّز لسيارة كهربائية (EV) يبلغ 800 كيلومتر (500 ميل)، مع تسارع من صفر لغاية 100 كلم/س (0 – 62 ميل/س) في أقل من 3 ثوان.

وستتمتّع بتقنية الاتصالات 5G الحديثة. إضافة لهذا، أدّى التعاون بين ’إم جي‘ وBilibili E-sports إلى الابتكار المشترَك لأول قمرة قيادة رياضية كهربائية فائقة بقطاع السيارات لصالح Cyberster.

وتتألّق Cyberster عبر تصميم خارجي جريء وملفِت للنظر، وهي تشتمل على أضواء أمامية كلاسيكية من ’إم جي‘ تقترن مع تصميم نحيف للشبكة الأمامية وأضواء أمامية تفاعلية بنمط ’العين الذكية‘، التي تفتح عند تشغيلها.

ومن التفاصيل المميّزة الأخرى، هناك شريط إضاءة LED بنمط ’حزام الليزر‘ على جانب السيارة السفلي والخط البياني للباب، والذي يتبع اتجاه خط إضاءة LED.

من ناحية أخرى، يتألّق الشكل الجانبي الرياضي القوي للسيارة بخط أكتاف مميّز ثنائي المراحل، مع خلفية مسطّحة بنمط ’ذيل كام‘ (kamm tail). وتأتي الأضواء الخلفية ببنية من نوع LED، وهي تندمج بشكل منبسط ضمن خلفية السيارة بحيث تعكس صورة رقمية تحاكي تراث ’إم جي‘ البريطاني العريق.