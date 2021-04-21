مواصفات ومميزات شيفروليه أوبترا 2022 وأسعارها في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرف على المواصفات والمميزات الرائعة للسيارة الأنيقة شيفروليه أوبترا 2022 وأسعارها في مصر وفق التقارير المعلنة عنها.
شيفروليه أوبترا 2022 من فئة السيارات السيدان المدمجة الأنيقة التي تم طرحها رسميا في مصر، وفي التقرير التالي نستعرض أهم مواصفات ومميزات شيفروليه أوبترا Chevrolet Optra 2022 وأسعارها في مصر.
مواصفات شيفروليه أوبترا 2022
- محرك رباعي الإسطوانات بسعة 1500 سي سي، وبقوة 110 حصان وعزم دوران 147 نيوتن / المتر، وناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.
- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى 100 كم/ الساعة في حوالي 13.2 ثانية.
- متوسط إستهلاك الوقود يبلغ حوالي 7.3 لتر في مسافة تصل إلى 100 كم.
- يبلغ طول السيارة 4597 مم، والعرض 1736 مم وارتفاعها 1462 مم، كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 405 لترات.
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مميزات سيارة Chevrolet Optra 2022
- تضم شيفروليه أوبترا العديد من وسائل الأمان ومنها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للإنغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.
- حساسات خلفية وفتحة سقف كهربائية.
- مصابيح أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية وجنوط 15 بوصة.
- زجاج كهربائي أمامي وخلفي، كما يتواجد بالسيارة مكيف هواء.
- يوجد نظام ترفيهي بالسيارة حيث يتوافر بها 4 مكبرات صوت ومخرج للصوت AUX بالإضافة إلى البلوتوث.
- الفرش الداخلي للسيارة من الجلد، ويوجد صندوق للتخزين أسفل المقعد للراكب الأمامي.
- يوجد خاصية للتحكم في الراديو بعجلة القيادة.
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أسعار سيارة شيفروليه أوبترا 2022 في مصر
جاءت أسعار سيارة شيفروليه أوبترا وهي كما يلي:
- الفئة الأولى بسعر 199.5 ألف جنيه مصري.
- الفئة الثانية 206 آلاف جنيه مصري.
- الفئة الثالثة 215.4 ألف جنيه مصري.
- الفئة الرابعة 221.9 ألف جنيه مصري.