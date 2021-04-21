مواصفات ومميزات شيفروليه أوبترا 2022 وأسعارها في مصر

شيفروليه أوبترا 2022 من فئة السيارات السيدان المدمجة الأنيقة التي تم طرحها رسميا في مصر، وفي التقرير التالي نستعرض أهم مواصفات ومميزات شيفروليه أوبترا Chevrolet Optra 2022 وأسعارها في مصر.

محمد يوسف

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