الموديلات الأيقونية لأشهر ماركات السيارات.. رحلة تطور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها موديلات أيقونية لن ينساها العالم، كيف بدأت وإلى أين وصلت؟.. الإجابة في التقرير التالي

والبداية الشهيرة من شيفروليه وتحديدا من موديل "سابربن" الذي يعد أحد أشهر سيارات شيفروليه الـ SUV، والذي كان ظهوره الأول عام 1934، وشارك الموقع صورة الجيل الأول من الطراز بصورة لأحدث جيل يطرح منه.









تلاه طراز فيات 500 الذي كان ظهوره الأول في عام 1936 حين طرح الجيل الأول منه، وهذه الصور تبرز مدى الاختلاف الذي طرأ عليه.









كما ضمت القائمة شاحنة فورد F-SERIES التي كان ظهورها الأول في عام 1948 حين طرح الجيل الأول منها.









وطراز فولكسفاجن ترانسبورتر، الذي كان ظهوره الأول في عام 1950 حين طرح الجيل الأول منه، وألحق الموقع صورة الجيل الأول بالجيل الحالي من الطراز لتبرز مدى الاختلاف الذي طرأ عليه.









وضمن القائمة جاء أيضا، وطراز شيفروليه كورفيت، الذي كان ظهوره الأول في عام 1953 حين طرح الجيل الأول منه بمحرك ذو 6 إسطوانات V8.

وإليك صور الجيل الأول والجيل الحالي من الطراز لتبرز مدى الاختلاف الذي طرأ عليه.









وطراز مرسيدس SL، الذي كان ظهوره الأول في عام 1954، حين طرح الجيل الأول منه وكان يعمل بمحرك قوة 200 حصان.

والصور التالية للجيل الأول من الطراز مقارنة بالجيل الحالي.







