تعرف على شركة الوعلان للتجارة إحدى أكبر وكلاء السيارات في السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعد شركة الوعلان للتجارة واحدة من أكبر وأنجح المجموعات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تتولى الوعلان الوكالة الحصرية لسيارات هيونداي وجينيسيس الفاخرة بالمنطقة الوسطى وكذلك الوكالة الحصرية لعلامة جيلي.

ولكن الشركة تمتلك أيضاً توكيلات حصرية لشركات مركبات الشحن التجارية لشركات DAF الهولندية وكينوورث الأمريكية لمركبات الشحن الثقيل، إلى جانب كون الوعلان هو الوكيل الحصري لطائرات داسو الفرنسية وتيكسترون الأمريكية وبيتشكرافت للطائرات الخاصة وبيل للمروحيات.

نتيجة لكل ذلك، تمتلك شركة الوعلان بشكل عام ثقة هائلة في المملكة العربية السعودية نظراً لخبرتها التي تتخطى 40 عاماً من العمل في بيع وخدمة المركبات المختلفة، وهو ما يجعلها وكيل أكثر من قادر على تقديم خدمة مميزة لمختلف العملاء الراغبين في شراء السيارات ومركبات النقل المختلفة وحتى الطائرات.

هذا وخلال ما يقترب من نصف قرن، قدمت الوعلان خدمات صيانة وما بعد البيع لأعداد لا تحصى من العملاء بأنحاء المملكة لدرجة خدمتها 300 ألف عميل في المنطقة الوسطى خلال 2019 فقط، وهو ما جعلها تكتسب ثقة العملاء السعوديين والمستثمرين المحليين والأجانب، حيث تعتبر حالياً من أفضل الشركات الممثلة في السعودية لأي علامة دولية تسعى لتأسيس اسم قوي لنفسها داخل المملكة.