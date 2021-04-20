صور.. 9 سيارات "هاتشباك" تودع الأسواق بنهاية 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجموعة هي الأقدم من سيارات هاتشباك الكلاسيكية ستفتقدها أسواق السيارات قريبا، بعد إحالتها للتقاعد بنهاية 2021.

وجمع موقع "أوتو كار" قائمة تضم أبرز هذه الموديلات الكلاسيكية التي ستودع سوق السيارات قريبا، وكان الغالبية منها من موديلات الثمانينيات والتسعينيات.

وضمت القائمة طراز MG Metro موديل عام 1982، الذي يتوفر حاليا منه 96 سيارة.







وجاء في القائمة، طراز Rover 200 BRM الذي تبقى منه بالأسواق 89 نسخة.





ومن ماركة سيات جاء ضمن القائمة طراز Ibiza GTI الذي يتوفر منه بسوق المستعمل 82 سيارة ويعمل بمحرك سعة 2.0 لتر.





طراز آخر من ماركة MG البريطانية جاء ضمن القائمة، هو MG Maestro الذي يتوفر منه 72 نسخة فقط ويعمل بمحرك بسعة 1.6 لتر.





ومن ماركة بيجو ضمت القائمة، طراز Peugeot 309 GTi.





من بعده، ضمت القائمة طراز ألفا روميو Alfa Romeo 145 Cloverleaf، الذي يوجد منه 61 سيارة ويعمل بمحرك بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 153 حصانا.





ومن ماركة فولكسفاجن ضمت القائمة طراز Volkswagen Polo G40.





وطراز نيسان Nissan Almera GTi الذي يتوفر منه بالأسواق 52 سيارة فقط، ويعمل بمحرك بسعة 2.0 لتر.





وطراز Proton Satria GTi الذي يتوفر منه بسوق المستعمل حاليا 50 سيارة.



