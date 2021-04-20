مازدا تكشف رسمياً عن CX-30 EV الكهربائية بمعرض شنغهاي للسيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مازدا رسمياً عن أحدث سياراتها الكهربائية بمعرض شنغهاي للسيارات، والتي أطلقت عليها اسم CX-30 EV، حيث تستند إلى CX-30، وسيتم بناؤها في مشروع مشترك مع شانجان، مؤكدة أنها ستأتي بمجموعة توليد القوة e-SkyActiv الجديدة.

تستند CX-30 EV على منصة SVA مثل MX-30 الكهربائية بالكامل، ولم تنشر مازدا بعد كامل مواصفاتها، لكنها ستحصل على مُحرك كهربائي مشابه لـ MX-30.

إذا كان ذلك صحيحاً، فستأتي السيارة بمُحرك كهربائي على المحور الأمامي يولد قوة 141 حصان و264 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع بطارية ليثيوم أيون سعة 35.5 كيلوواط/س تدعم الشحن بالتيار المتردد والمستمر.

تأتي CX-30 EV ببعض الترقيات التصميمية مقارنة بالنسخة التقليدية، حيث تأتي أكثر ارتفاعاً عن الأرض، مع مصد أمامي أكثر بروزاً، وأقواس عجلات منتفخة، وعتبات جانبية، وقضبان سقف، ولا نعلم ما إذا كانت هُناك تعديلات في الداخل أيضاً.

وفي الختام، نظراً لعدم توفر MX-30 في الصين، فستكون مازدا CX-30 EV هي اول سيارة كهربائية توفرها الشركة في السوق الصيني، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في النصف الثاني من العام الجاري.