جريت وول تكشف عن تراك اكس كانون البيك اب المُجهزة للطرق الوعرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تم إلغاء جميع معارض السيارات تقريباً بسبب جائحة كورونا، باستثناء معرض شنغهاي للسيارات 2021 الذي يُقام هذه الأيام، وقد تم الكشف عن العديد من الطرازات الجديدة به، وأحد أبرزهم هو جريت وول تراك اكس كانون.

تقول الشركة أن البيك اب الجديدة مُجهزة لخوض أقصى الطرق وعورة، وذلك بفضل نظام التعليق الهوائي الاختياري، كما أنها مزودة بألواح حماية سفلية، ومصدات سوداء سميكة، وكسوة بلاستيكية على الأجزاء السفلية من جسدها.

تتميز السيارة أيضاً بشبك براق مع شعار عملاق في الوسط، ومصابيح مربعة، وغطاء محرك ضخم، ومصابيح خلفية عمودية متصلة بشريط ضوئي في الجزء العلوي من الباب الخلفي، وغطاء للصندوق الخلفي، وإطارات BFGoodrich ملفوفة حول جنوط متعددة الأضلاع.

يُقال أن البيك أب الجديدة ذات الغمارتين تستمد قوتها من محرك V6 سعة 3.0 لتر توربو يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات مع وضع 4H، وتقول وسائل الإعلام الصينية أيضاً أنها ستُطلق نسخة هجينة مع مُحرك كهربائي مدمج في ناقل الحركة لاحقاً.

