بي ام دبليو الفئة السابعة تحصل على إصدار خاص بلونين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شهد معرض شنغهاي للسيارات المنعقد هذه الأيام كشف إصدار الظل اللامع لسيارة بي ام دبليو الفئة السابعة، على أن يتوفر من الإصدار الخاص 25 سيارة في السوق الصيني حصريا.

تستمد إصدار الظل اللامع قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6 لتر لتوليد قوة 576 حصان وعزم دوران 849 نيوتن متر لتتسارع إلى 100 كم/س في 3.8 ثانية.

ومن مزايا التصميم طلاء اللون المزدوج من الفضي للجزء العلوي والمارون للجزء السفلي، ليساعد على تقويم خطوط التصميم ويضفي عليها ملامح قوية يكملها جنوط سبائك الألومنيوم مقاس 20 بوصة، ولمن يهمه الأمر، تقول بي ام دبليو أن عملية الطلاء الدقيقة تستغرق حتى 7 أيام!

أم تصميم المقصورة، فيركز على مقاعد بجلد مرينو الابيض الناعم المصنوع حسب الطلب بتطريز ماسي، كما جهزت بتطعيمات خشبية تأخذ شكل البيانو بطلاء أسود.

وحصلت المقاعد الخلفية على نصيب من الترقيات الفاخرة مثل دعم التعديل الكهربائي وجهزت بطاولات قابلة للطي، والأفضل من ذلك دعم التدليك، كما تأتي بشاشة ترفيه لكل مقعد، في حين نظام المعلومات والترفيه الأمامية يأتي بشاشة 10.25 بوصة.

سيبدأ سعر بي ام دبليو الفئة السابعة إصدار الظل اللامع من 400 ألف دولار، أي نحو 1.5 مليون ريال سعودي.