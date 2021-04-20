موديلات استثنائية.. أقوى 8 سيارات هاتشباك في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعشاق السرعة، تم خلال العام الجاري طرح مجموعة استثنائية من السيارات التابعة لفئة هاتشباك، تتمتع بقدر عالية من التسارع.

في تقرير بالصور، جمع موقع "توب جير" قائمة أسرع سيارات هاتشباك بالأسواق من مختلف الماركات وفق معدل التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة.

وفي المقدمة جاء طراز Cupra Leon e-Hybrid الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.7 ثانية فقط.







وبالتساوي معه، جاء طراز Hyundai i20N.





وطراز Skoda Octavia vRS الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.7 ثانية فقط.





وضمت القائمة ،طراز Volkswagen Polo GTI بنفس قدرة التسارع.





وتلاه ،طراز Ford Fiesta ST الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.5 ثانية فقط.





وأيضا طراز Volkswagen Golf GTI (DSG) الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.3 ثانية فقط.





وطراز Mini John Cooper Works الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.1 ثانية فقط.







كما ضمت القائمة، طراز Honda Civic Type R الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 5.8 ثانية فقط.





