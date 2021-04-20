المعارضة التركية تطالب بالإغلاق التام لمواجهة تفشي كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت المعارضة التركية بإغلاق البلاد بشكل كامل لمواجهة التفشي الكبير لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

جاءت هذه المطالبة على لسان لطفي تورقان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الخير"، في تغريدة نشرها، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال "تورقان" في تغريدته: "لم تعد هناك أماكن في الأماكن العادية بالمستشفيات، وليس العناية المركزة فقط، والأطباء يكتبون كل يوم أن وفيات الشباب في ازدياد".

وأضاف: "نحن لا نموت بل نهلك.. أنتم لا تأخذون الفيروس على محمل الجد، يجب الإغلاق التام، فورًا".

أعلى حصيلة للوفيات والإصابات

جدير بالذكر أن تركيا سجلت الأحد الماضي، 318 وفاة وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ انتشار الوباء، ليرتفع إجمالي من لقوا حتفهم إلى 35926، فيما تم تسجيل 55802 إصابة جديدة رفعت الإجمالي إلى 4 ملايين و268447 إصابة.





ويوم الجمعة الماضي، 16 أبريل/نيسان الجاري سجلت تركيا أعلى معدل إصابات يومي منذ انتشار الوباء بلغ 36082 إصابة.

وعلى خلفية الارتفاع الكبير في الإصابات والوفيات، حذّر المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية المسعفين الأتراك، الأحد، من صعوبة العثور على أسرّة لمصابي فيروس كورونا في ظل تزايد الإصابات.

أعلى زيادة بإصابات كورونا في أوروبا

وأصبحت تركيا على رأس قائمة الدول الأوروبية الأكثر تضرراً بفيروس كورونا، وسجلت 63 ألفا و82 إصابة جديدة، الجمعة، كأعلى رقم للإصابات اليومية محلياً وأوروبياً.

وتسجل تركيا أعلى زيادة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد على صعيد أوروبا منذ 10 أيام بواقع زيادة بلغت 15%، فيما تحتل المرتبة الرابعة عالمياً ضمن المؤشر نفسه.





وفي 1 مارس/آذار تم إطلاق المرحلة الأخيرة من العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل مشروط.

وكانت الحكومة التركية قد اتخذت إجراءات احترازية جديدة لخفض سرعة انتشار الفيروس بعدما عجزت عن التحكم به، حيث تم مد فترة حظر التجوال خلال أيام الأسبوع لتبدأ من التاسعة مساء وتقرر إغلاق المطاعم والمقاهي حتى نهاية شهر رمضان، غير أن هذه الإجراءات لم تفلح في خفض الزيادة في الإصابات.