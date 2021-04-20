فيات تطلق نسخة خاصة من أيقونتها 500 بلمسة "جوجل".. إليك الأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة فيات الإيطالية لتصنيع السيارات، النقاب عن الموديل الخاص "Hey Google" من أيقونتها الصغيرة 500.

ويعد هذا الموديل الجديد ثمرة التعاون بين شركة فيات لتصنيع السيارات وشركة جوجل الأمريكية العاملة بقطاع التكنولوجيا؛ حيث إنه يمتاز بدمج المساعد الصوتي جوجل Assistant.



وأوضحت الشركة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنه من خلال السماعة الذكية جوجل Nest المرفقة يمكن لقائد السيارة تحرير أقفال السيارة أو الاستعلام عن محتوى خزان الوقود أو موقع السيارة الحالي عن بعد.

ويمتاز الموديل الخاص بطلاء ثنائي الألوان باللونين الأبيض والأسود، مع عجلات مصنوعة من معدن خفيف قياس 15 بوصة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويتوفر الموديل الخاص من الطرازات 500 و 500C و 500X و500L.

وتبدأ الأسعار من 14 ألفا و705 يورو للطراز 500 Hey Google المزود بمحرك بقوة 70 حصانا.

ومطلع شهر فبراير/شباط الماضي، كشفت شركة فيات النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها 500 الصغيرة، والذي شهد العديد من التحسينات على خطوط التجهيزات.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن خط التجهيزات الأساسي Cult يقدم المرايا الكهربائية وراديو DAB+ ومكيف هواء مع وظيفة Start/Stop الأوتوماتيكية.

ويتمتع أفخم خطوط التجهيزات والمعروف باسم Sport بطلاء مطفأ، وخيوط حياكة متباينة باللون الأحمر على الفرش الداخلي، وعجلات خفيفة الوزن، وكشافات عاملة بتقنية LED، ونظام ملتيميديا باللمس، والزجاج المعتم، ومكيف الهواء الأوتوماتيكي، مع بعض الملامح الرياضية على التصميم الخارجي مثل المصدم.

ويتميز الموديل الخاص Dolcevita من السيارة بالطلاء ثنائي اللون، وطلاء الكروم على بعض المكونات والعناصر التصميمية، والسقف الزجاجي.

ويبدأ سعر السيارة 500 المزودة بخط التجهيزات الأساسي Cult من 14 ألفا و490 يورو.