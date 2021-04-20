أودي تطلق العنان لصناعة السيارات الكهربائية بطراز A6 E-Tron

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ماركة أودي الألمانية قدمت نموذج اختباري جديد ستعزز به مستقبلا أسطولها من السيارات الكهربائية، هو طراز A6 E-TRON الاختباري.

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات، والذي يشهد مشاركة قوية لماركات السيارات العالمية.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الذي أعلنت عنه أودي كتصميم للعرض فقط، يعكس رؤيتها للسيارات الكهربائية التي تنوي طرحها ضمن موديلات A6.









وذكر الموقع مواصفات هذه النسخة الاختبارية من الطراز، حيث قال أنها تأتي بإطارات عملاقة بقياس 22 بوصة، وطول إجمالي يصل لـ 195.2 بوصة ما يعادل 4.96 متر، وعرض 77.1 بوصة، ما يعادل 1.96 متر، وارتفاع 56.7 بوصة، ما يعادل 1.44 متر.

وفيما يخص قدرات المحرك، تقدم أودي طراز A6 E-TRON الاختباري الجديد بمحرك كهربائي مزدوج، ينتج قوة اجمالية تصل لـ 470 حصان، بعزم دوران 590 لفة/قدم.









وذلك مع معدل تسارع متميز من صفر وحتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4 ثواني فقط، ويدعم محرك الطراز بطاريات تمده بالطاقة بمعدل 100 كيلووات في الساعة.

وكابلات شحن فائقة السرعة بقوة ضخ 270 كيلوات، مع نطاق سير حتى 435 ميل على شحنة واحدة.