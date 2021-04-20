مرسيدس تغير مفهوم الرفاهية.. نسخة كهربائية من الفئة S الفارهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مرسيدس النقاب عن سيارتها EQS، التي تعد النسخة الكهربائية من سيارة الفئة S الفارهة، والمتوقع طرحها بسعر يبدأ من 100 ألف يورو تقريبا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تمتاز بمدى سير يبلغ 770 كلم بفضل بطارية سعة 110 كيلووات ساعة. وتظهر السيارة بطول 5.21 متر، بينما تسع 1770 لترا من الأمتعة.



ويضم برنامج دفع السيارة محرك بقوة 245 كيلووات/333 حصانا، يدفع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.2 ثانية، كما تتوفر نسخة أخرى بقوة 385 كيلووات/524 حصانا. وتتسارع النسخة الأقوى من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.3 ثانية فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 210 كلم/س، وهي نفس القيمة للنسخة الأولى.

وحصلت السيارة على خدمات الشاشة المبتكرة والمعروفة باسم Hyper-Screen، والتي تمتد على عرض قمرة القيادة بالكامل، مع شاشة كبيرة خلف المقود وشاشتين لمسيتين بالكونسول الأوسط. ويتمتع ركاب السيارة بخدمات نظام الملتيميديا MBUX مع تعزيز من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتم تزويد السيارة أيضا بنظام توجيه المحور الخلفي، وشاشة هيد أب مع رسوم متحركة، ونظام تحكم ذكي للحفاظ على حارة السير ومسافة الأمان.