خط تجهيزات جديد لـ"أوبل أسترا".. إطلاله مميزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أوبل طرح أيقونتها Astra المدمجة بخط التجهيزات (Design Tech) الجديد، والذي يتمتع بباقة موسعة من الأنظمة والوظائف الإضافية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن خط التجهيزات الجديد يشتمل على العجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 16 بوصة، والكشافات العاملة بتقنية LED، ومكيف الهواء ثنائي المناطق، والأضواء المحيطية، والكاميرا الأمامية، التي تعزز عمل محذر التصادم، مع مكابح الخطر، فضلا عن مساعد الحفاظ على حارة السير.



وتزخر المقصورة الداخلية بمقاعد جلدية مريحة باللون الأسود للقائد والراكب الأمامي، كما تتجمل أشرطة الزينة بلون طلاء البيانو الأسود، مع أضواء محيطية للأبواب الأمامية.

كما تتوفر حزمة تجهيزات اختيارية تشمل مصابيح ماتريكس، ونظام الملتيميديا Navi Pro مع خاصية دمج الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

ويتوفر للسيارة الجديدة جميع محركات الطراز، علما بأنه يتم طرح الموديل المعتمد على سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 110 أحصنة بسعر يبدأ من 23 ألفا و780 يورو.

Combo E-Life الكهربائية

ومطلع شهر فبراير/شباط الماضي، كشفت أوبل النقاب عن سيارتها Combo E-Life الجديدة، التي تنتمي لفئة السيارات الخدمية المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصان/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، لتتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2ر11 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 130 كلم/س.

ويعتمد نظام الدفع على بطارية سعة 50 كيلووات ساعة، تصل بالسيارة إلى مدى السير 280 كلم، بينما يمكن شحن 80% من سعتها في 30 دقيقة، وذلك بقدرة 100 كيلووات.

ومن المقرر أن تطلق أوبل سيارتها Combo E-Life الجديدة في الخريف، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.