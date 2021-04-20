"فورد" تستعرض قدراتها في معرض شنغهاي الدولي بطراز EVOS 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشارك ماركة فورد الأمريكية في معرض شنغهاي الدولي للسيارات بدورته الحالية لعام 2021، بطرحها لطراز EVOS الجديد ضمن فئات SUV واجون.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الجديد، الذي تنافس به فورد في السوق الصينية موديلات مثل سيتروين C5 X.





وسيكون الطراز من الموديلات التي ستصنع ويتم تجميعها بمعرفة فريق فورد داخل الصين خلال السنوات القادمة، وهو مخصص كموديل لعام 2021 الجاري.

ويحظى الطراز بعدد من القدرات المتميزة، تشمل شاشة معلومات عملاقة تمتد على مساحة 1.1 متر، تشمل منطقة التحكم الوسطى وشاشات العدادات خلف السائق، وتعمل بتقنية بث 4K فائقة الجودة.









وفيما يخص المنظومة التقنية في الطراز، فهو مدعم بأنظمة الذكاء الاصطناعي من تطوير شركة محرك البحث الصينية Baidu.

أما عن قدرات المحرك، وتكتمت عليها فورد، ولم تكشف عنها لحين طرح الطراز رسميا للبيع بالأسواق، غير أن الطراز من المتوقع أن يتوفر منه نسخ تعمل بمحرك هجين هي التي ستتوفر للبيع على نطاق دولي خارج الصين.