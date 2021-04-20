ID6 الجديدة.. سيارة كهربائية رياضية من فولكسفاجن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة فولكسفاجن النقاب عن سيارتها الكهربائية ID6 الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة ID6 الجديدة مزودة بسبعة مقاعد موزعة على 3 صفوف، مشيرة إلى أنها تظهر بطول 4.88 متر، في حين تقف على قاعدة عجلات بطول 2.97 متر.



وتتوفر السيارة الجديدة بثلاثة مستويات للأداء، هي: 132 كيلووات/180 حصانا و150 كيلووات/204 أحصنة و225 كيلووات/306 أحصنة.

وتتوفر للسيارة بطاريات سعة 62 أو 82 كيلووات ساعة، تصل بها إلى مدى سير يتراوح بين 439 و588 كلم، أما السرعة القصوى للسيارة فتقف على أعتاب 160 كلم.

وقبل أيام أعلنت الشركة الألمانية إطلاق الموديل الرياضي R من أيقونتها Arteon بنسختيها الصالون والكومبي.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الرياضي يعتمد على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وبقوة 235 كيلووات/320 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 420 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.9 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س. أما معدل الاستهلاك فيقع بين 7.7 و7.9 لتر/100 كلم.

ويبدأ سعر الموديل الرياضي R من 63 ألف و095 يورو للنسخة الصالون ومن 63 ألف و980 يورو للنسخة الكومبي.