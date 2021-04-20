911 تربو S.. "بورش" تحتفي بمرور 20 عاما علي تواجدها في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل "بورش" الألمانية بمرور 20 عاما على تواجدها بالصين، عبر طرح نسخة جديدة خاصة من طراز 911 تربو S، لتوثق بها هذه الذكرى المتميزة.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للنسخة الخاصة التي أعلنت عنها بورش من طراز 911، خلال مشاركة الماركة بمعرض شنغهاي الدولي للسيارات بدورته الحالية.









ومنحت بورش هذه النسخة الخاصة من الطراز مسمى 911 Turbo S Porsche China 20th Anniversary Edition، مع العلم بأن هذه الفئة هي الأقوى بين موديلات 911 من بورش على الإطلاق.

وتتمتع النسخة الخاصة من طراز بورش، بقدرة تسارع فائقة من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.7 ثانية، وتصميمها الخارجي سيحمل الرقم 20 في إشارة للمناسبة التي طرحت خصيصا لها.

كما سيعمل محرك النسخة الجديدة الخاصة من طراز 911، بقوة حصانية تصل لـ 640 حصانا، وستصل سرعته القصوى لـ 200 ميل في الساعة.



