أول إطلاله لطراز "تويوتا bZ4X" الاختباري الجديد كليا.. صور رسمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة تويوتا عن طراز bZ4X الكهربائي الجديد كليا خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض شنجهاي الدولي للسيارات بدورته الحالية لعام 2021.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الذي أعلن عنه كموديل كونسبت اختباري، ولكن تخطط تويوتا لطرحه رسميا للأسواق منتصف عام 2022 المقبل.









ويعكس الطراز رؤية تويوتا لسياراتها الكهربائية في المستقبل، وتنوي الماركة اليابانية تقديمه في البداية للسوق الصينية، على أن توفر منه نسخة للسوق الأمريكية بعد ذلك بمواصفات مختلفة.

ويحظى الطراز بتصميم خارجي انسيابي متميز، يدعم كشافات أمامية حادة LED، ونظام تقني من الداخل باسم HVAC .





في الوقت نفسه تكتمت تويوتا على كافة المواصفات الخاصة بقوة محرك طراز bZ4X لحين طرحه رسميا للأسواق، مع إعلانها عن أن الطرح الدولي له خارج الصين سيكون بحلول عام 2025 المقبل، إلى جانب 7 موديلات أخرى ضمن فئة bz التي ينتمي لها هذا الطراز.



