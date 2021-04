تانك 800: SUV صينية فاخرة مستوحاة من رولزرويس كولينان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة تانك عن سيارة مستوحاة من رولز رويس كولينان تنوي إنتاجها قريبا لتكون طراز رائد فاخر من التابعة لمجموعة جريت وول.

من ناحية التصميم، يعتلي المقدمة الشبك الضخم والمصابيح الكبيرة وتصميم مستقيم يمنحها مقومات اس يو في فاخرة مع طلاء ملكي يمزج بين الذهبي والبنفسجي.

السيارة اسمها 800 وتستمد قوتها من محرك سعة 3 لتر 6 سلندر من تصميم العلامة الصينية، وتأتي مع منظومة هجينة بالقابس لتتمتع بكفاءة عالية مع نظام دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيك 9 سرعات.

وبما أنها مستوحاه من رولز رويس كولينان تحصل على بطانة سقف مرصعة بالنجوم وأبواب أمامية وخلفية كهربائية وستائر للخصوصية ومقاعد خلفية فئة رجال الأعمال، واستخدام أفضل المواد مثل الكريستال والمعدن والخشب والجلد، وتجهيزات رفاهية من أعلى مستوى.

وتعد تانك نظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث ووظائف خادم السيارات لتكون متقدمة تكنولوجيا كما هي فاخرة، وإن كانت لن تقود نفسها كليا، لكن مع تعليق متكيف يجعلها ملائمة للطرق الوعرة.

وختاما من المتوقع طرح تانك 800 في الصين في 2022.

