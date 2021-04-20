موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مفاجأة BMW وأسعار "أرتيون" الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تكشف "بي إم دبليو" النقاب في معرض شنغهاي الدولي بالصين عن 12 طرازا جديدا لسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل بحلول 2023.

أعلنت شركة أودي عن طرح سيارتها Q4 E-Tron الكهربائية في الأسواق خلال حزيران/يونيو القادم.

أطلقت شركة فولكسفاجن للسيارات الألمانية الموديل الرياضي R من أيقونتها "Arteon" بنسختيها الصالون والكومبي في السوق العالمية.

كشفت سيات النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها إبيزا Ibiza، والذي يطل برتوش تصميمية جديدة على المقدمة والمؤخرة، مع تحسينات داخلية.