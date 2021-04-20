نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الصيف تفادياً للأعطال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع ارتفاع درجات الحرارة بشدة في فصل الصيف في منطقتنا العربية، تتأثر العديد من أجزاء السيارة الحيوية بالسلب، مما قد يسبب بعض المشاكل والأعطال للسيارة.

ولتفادي حدوث مشاكل وأعطال للسيارة يجب تجهيزها بشكل خاص، لذا نقدم اليوم لكم نصائح هامة لتجهيز السيارة للعمل بشكل جيد ودون أعطال في هذه الأجواء الحارة.

– ضغط الإطارات

يجب التأكد من ثبات ضغط إطارات السيارة وفحصها بشكل منتظم، وتشير القاعدة أن كل 10° فهرنهايت تغيير في درجة حرارة الهواء بالارتفاع أو الهبوط، يتسبب في تغير ضغط الإطار بنسبة 1 PSI، وللتعرف إلى ضغط الهواء المثالي للسيارة يمكن مراجعة كتيب التعليمات الخاص بالسيارة.

زيت المحرك

تتسبب زيادة الحرارة بشدة في زيادة سيولة بعض أنواع الزيوت، مما يفقدها لزوجتها وقدرتها على أداء وظيفتها، لذا يجب اختيار زيت محرك ذو كثافة ولزوجة عالية أو الذي تحدده الشركة المصنعة.

الفلاتر

فلاتر السيارة سواء الخاصة بالزيت أو الهواء أو الوقود قد تؤدي عند إهمال تغييرها إلى العديد من المشاكل والأعطال للسيارة، لذلك عند التجهيز لاستقبال موجة حارة، يجب مراجعة وفاعلية عمل الفلاتر وتغيير التالف منها.

الأحزمة والخراطيم

تعتبر الأحزمة أو “السيور” والخراطيم من أهم المكونات التي تتوقف السيارة عن العمل بمجرد انقطاعها، حيث أنها تعمل على ربط أجزاء المحرك ببعضه، لذلك يجب فحص جميع الأحزمة والخراطيم لتغيير المتهالك منها.

سائل التبريد

قد تتسبب الحرارة الشديدة أحياناً في تبخير سائل التبريد في بعض السيارات خاصة القديمة، مما يشكل خطورة كبيرة على المحرك، لذا يجب فحص سائل التبريد بشكل مستمر في الصيف.

مكيف الهواء

يعتبر مكيف الهواء من أبرز الأجهزة الهامة في السيارة، خاصة في فصل الصيف بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، لذا يجب فحص غاز الفريون بشكل دوري، وشحنه إذا لزم الأمر.