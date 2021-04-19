كيف ساهمت يلو في خدمة المجتمع من خلال الحملات الخاصة بها ؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في إطار سعيها المستمر لخدمة المجتمع، وتجسيداً للأهمية الكبيرة التي توليها شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” للدور المناط بها تجاه مسؤوليتها المجتمعية والتي برزت من خلال مبادرات الشركة ورعايتها المتواصلة للعديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف الجوانب التي تنعكس على كافة فئات المجتمع، ونستعرض سوياً أهم المبادرات والحملات المجتمعية للشركة.

البداية كانت في عام 2017، حيث أطلقت حملة خاصة للتوعية بمخاطر الحوادث المرورية ومبادرة طرق آمنة، وذلك بهدف الحد من ارتفاع عدد الضحايا والخسائر البشرية والمادية، كما أعلنت عن إطلاق مبادرة جمع مليون تعهد من خلال هاشتاق ” # انا_اتعهد _ السعودية”، واعتمدت الحملة على مشاركة الجمهور في الحملة، وتفاعله مع أنشطة الحملة.

بعد ذلك قامت يلو بالمشاركة في معرض مستلزمات السيارات للمرأة الثاني، وقامت بعرض خدماتها من خلال منصات تعريفية وترويجية للتعريف عن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الوفاق منها طرق آمنة وكذلك قسم اقراء الجديد وكذلك عضويات بشكلها الجديد والعائلية.

بعد ذلك قامت يلو بتنفيذ مشروع “خذ بيدي” وهو مشروع يعتمد على تنفيذ وصناعة ألعاب خاصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم مع الأطفال الآخرين، كما تم تجديد بعض أروقة المدرسة ووضع إرشادات مرورية وتوفير احتياجات السلامة للأطفال وتحول القاعة الأكبر في الروضة الى مكتبة من خلال تجديد جدرانها وتصميم رفوف خاصة بها جميع المتطلبات مثل القصص والكتب.

كما شاركت يلو في حملة حياتك لا تدخنها للحد من أضرار ظاهرة التدخين وآثارها الضارة علينا جميعاً، وقامت بحظر التدخين داخل سيارات الشركة، مع تطبيق غرامة في حالة التدخين داخل السيارات الخاصة بها والتبرع بمبالغ الغرامات لجمعية نقاء لمكافحة التدخين، هذا بالإضافة إلى خدمة “فرجت” للمساهمة في سداد ديون الموقوفين في قضايا مالية من خلال بوابة “أبشر”.