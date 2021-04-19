“عروض تأجير للتمويل الرمضانية” سيارات BYD بدون دفعة أولى ويتحملون عنك 6 أقساط

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل، استفد من التسهيلات وعيّد في سيارة جديدة مع العروض الحصرية على سيارات بي واي دي بالتعاون مع شركة الأولى المتقدمة للسيارات.
السيارات المشمولة في العرض:
- بي واي دي كين برو موديل 2021
- بي واي دي سونج ماكس موديل 2020
- بي واي دي إف 3 موديل 2021
مزايا العرض:
- نسدد عنك حتى 6 أقساط
- بدون دفعة أولى
- بدون رسوم إدارية
- تأمين شامل
- بدون تحويل الراتب
- خدمات ما بعد البيع
الشروط والأحكام:
- نسبة سنوية تبدأ من 12.87% بدون التأمين.
- العرض ساري حتى 10 مايو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.
صورة العرض: