“عروض تأجير للتمويل الرمضانية” سيارات BYD بدون دفعة أولى ويتحملون عنك 6 أقساط

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل، استفد من التسهيلات وعيّد في سيارة جديدة مع العروض الحصرية على سيارات بي واي دي بالتعاون مع شركة الأولى المتقدمة للسيارات.

السيارات المشمولة في العرض:

بي واي دي كين برو موديل 2021

بي واي دي سونج ماكس موديل 2020

بي واي دي إف 3 موديل 2021

مزايا العرض:

نسدد عنك حتى 6 أقساط

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

تأمين شامل

بدون تحويل الراتب

خدمات ما بعد البيع

الشروط والأحكام:

نسبة سنوية تبدأ من 12.87% بدون التأمين.

العرض ساري حتى 10 مايو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.

صورة العرض: