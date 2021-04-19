"بي إم دبليو" تكشف عن مفاجأة كبيرة بمعرض شنغهاي في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكشف "بي إم دبليو" النقاب في معرض شنغهاي الدولي بالصين عن 12 طرازا جديدا لسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل بحلول 2023.

وقال مدير فرع شركة "بي إم دبليو" الألمانية في الصين جوشن جولر إن "بي إم دبليو" تكشف النقاب عن الطرازات الجديدة تلبية للطلب المتنامي على السيارات الكهربائية في الصين.

وأوضح اليوم الإثنين، في بداية معرض "أوتو شنغهاي الدولي" أنه من المحتمل أن يكون ربع السيارات التي تباع في الصين بحلول 2025 كهربائية.

وأضاف جولر إن الشركة "متفائلة" بشأن فرصها المستقبلية في ظل اتجاه السوق الصيني بشكل متزايد نحو السيارات الكهربائية.



وقال جولر "إن الطبقة الوسطى وفئات المستهلكين المحتملة تنمو "بشكل متواصل".

وأضاف أنه من الصعب التنبؤ بالتطور الدقيق لأكبر سوق للسيارات في العالم خلال العام الجاري، نظرا لأن هذه المسألة تتوقف أيضا على النمو الاقتصادي.

ويتوقع الخبراء أن ينمو سوق السيارات بواقع 6 % على الأقل في الصين.

وعقب التعافي القوي الذي حققه الاقتصاد الصيني بعد ذروة أزمة فيروس كورونا، باعت "بي إم دبليو" وشركة "ميني" التابعة لها سيارات أكثر بواقع الثلث في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الربع السنوي قبل عامين، وذلك قبل تفشي كورونا.

رفض جولر انتقادات الخبراء أن "بي إم دبليو" ظلت لفترة طويلة تعتمد على السيارات الهجينة، وهي السيارات ذات المحركات التي تعمل بالوقود والكهرباء.

