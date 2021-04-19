مازيراتي تعيّن التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة وكيلاً جديداً لها في السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مازيراتي، الشركة الإيطالية الرائدة في تصنيع السيارات الفاخرة، عن تعيين شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة وكيلاً جديداً ومستورداً رسمياً لها في المملكة العربية السعودية.

وتعليقاً على الموضوع، قال السيد دومينيكو لا مارتي، مدير عام مازيراتي الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن مسرورون للترحيب بالتوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة في عائلة مازيراتي، ونتطلّع للعمل معاً لإطلاق عصر مازيراتي الجديد. وكلنا ثقة بدور شريكنا الجديد في مساعدتنا على مواصلة مسيرة النجاح المتميزة لعلامتنا في المملكة. وأتوجه بالشكر للسيد محمد رفه وجميع أفراد فريق فاست أوتو تكنيك، لدورهم في ترسيخ مكانة مازيراتي في المملكة، عبر تمثيلها المتميز على مدار العقدين الماضيين”.

من جانبه، قال السيد محمد رفه، الرئيس التنفيذي لشركة فاست أوتو تكنيك: “كان لنا شرف تمثيل وتعزيز علامة مازيراتي خلال شراكتنا الطويلة معها. وأودّ شكر عملائنا الأوفياء على دعمهم الكبير على مرّ السنين. وبعد الانتقال السلس والودّي للملكية إلى أصدقائنا في التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، نتطلّع قدماً لمواصلة تركيزنا على أعمالنا الحالية في مجال السيارات الرياضية الخارقة. كما أقدّم أطيب التمنيات لشركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، ونحن على ثقة بأنهم سيأخذون مازيراتي إلى مستويات غير مسبوقة”.

وبدوره، قال السيد محمد صلاح الدين عبدالجواد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة: “نشكر فاست أوتو تكنيك على دورها في تمهيد الطريق لترسيخ مكانة مازيراتي في المملكة. ونحن فخورون بمتابعة هذا الإرث عبر تعييننا وكيلاً ومستورداً رسمياً لمازيراتي في المملكة. ونتوقع أن تشهد العلامة المزيد من الازدهار مع دخولها عصراً جديداً يضم مجموعة موسّعة من الطرازت. ونؤكّد التزامنا بتوفير أعلى معايير خدمات الملكية للعملاء في المملكة، لنضمن لعملاء مازيراتي الانتقال السلس من الآن وحتى افتتاح منشآتنا الدائمة في النصف الثاني من عام 2021”.

ومن المقرّر افتتاح صالات ومنشآت الخدمة الجديدة والمؤقتة في الربع الثاني من عام 2021. ليقع معرض ومركز خدمات مازيراتي الرياض على طريق خريص، بينما ستقع صالة مازيراتي جدة على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز في الخالدية، ومركز خدمات مازيراتي جدة في حي النعيم على طريق المدينة. وستستعرض الصالتان أحدث سيارات مازيراتي من جيبلي هايبرد وتروفيو، إضافة إلى MC20 الرياضية الخارقة الأولى من نوعها للعلامة في نهاية العام. ومازالت المرافق وصالات العرض الدائمة قيد الإنشاء حالياً، وفق تصاميم تنسجم مع هوية مازيراتي؛ ومن المقرر افتتاحها في النصف الثاني من عام 2021.

وانطلاقاً من خبرتها على مدى أكثر من 70 عاماً، تُعدّ التوكيلات العالمية للسيارات واحدة من أكبر شبكات الوكلاء مع 30 فرعاً في 18 مدينة بالمملكة العربية السعودية. وقد نجحت الشركة في بناء سمعة متميزة نظراً لارتفاع مستوى الخدمات التي يحظى بها العملاء، والالتزام بتعهدات العروض التي تقدمت بها العلامات.