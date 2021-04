أودي تكشف عن A6 e-tron الاختبارية الكهربائية بالكامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت أودي عن A6 e-tron الكهربائية بالكامل الاختبارية في معرض شنغهاي للسيارات، والتي يبلغ طولها 4.96 متر وعرضها 1.96 متر وارتفاعها 1.44 متر، تمهيداً للكشف عن أول سيارة أودي يتم بناؤها على منصة PPE والتي سيتم الكشف عنها في 2022.

تم تطوير المنصة بالتعاون مع بورشه، حيث ستُستخدم في الجيل القادم من ماكان الكهربائية، ويُتوقع ألا يتغير الاسم عند الكشف عن النسخة الإنتاجية، وتتميز السيارة بلغة تصميم أكثر تقليدية من سيارات أودي الكهربائية الأخرى، مع شبك كبير مُغلق مُحاظ بمآخذ هواء وظيفية في الأسفل والجانب لتبريد البطارية ونظام الدفع.

تتميز السيارة بطلاء Heliosilver ذي المظهر ثلاثي الأبعاد والذي يعكس نسبة كبيرة من حرارة الشمس لدرجة أن أودي تقول أن رُكاب السيارة لن يضطروا إلى استخدام نظام تكييف الهواء في العديد من الظروف، كما تتميز بمصابيح Digital Matrix LED ديناميكية، والتي يُمكنها عرض لعبة فيديو متعددة اللاعبين على حائط أمامها!

في الخلف، تحصل السيارة على مصابيح جديدة ثلاثية الأبعاد، وهو جيل جديد من مصابيح أوليد الرقمية، كما تحصل على بطارية بقدرة 100 كيلوواط في وسط السيارة مع تقنية شحن بقوة 800 واط، لتتمكن من شحنها بنطاق يبلغ 300 كيلومتر في 10 دقائق فقط، وتستغرق أقل من 25 دقيقة للشحن من 5% إلى 80%، في حين أن نطاقها الإجمالي يزيد عن 700 كم للشحنة الكاملة.

بالنسبة للقوة، فتستمدها السيارة من محركين كهربائيين بقوة 470 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتقول أودي أن الإصدار الأساسي سيأتي بمحرك واحد ليتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7 ثوان، في حين أن النسخ عالية الأداء ستتسارع إلى نفس السرعة في أقل من أربعة ثوان.

وفي الختام، كما ذكرنا آنفاً، فإن السيارة تستخدم منصة PPE الجديدة الأطول من منصة MEB المستخدمة في أودي Q4 e-tron، والتي يُمكن استخدامها في طرازات متنوعة، في حين سيتم تصنيع جميع السيارات المستندة إلى المنصة الجديدة في كل من أوروبا والصين، وقد تم تصميم المنصة لتوفير خلوص أرضي مرتفع عند الحاجة، ما يعني أنها ستدعم سيارات اس يو في وكروس أوفر أيضاً.

