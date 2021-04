فورد تكشف رسمياً عن إيفوس 2021 بمعرض شنغهاي للسيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – اختارت فورد معرض شنغهاي للسيارات هذا العام للكشف عن أحدث ابتكاراتها وهي إيفوس 2021 المخصصة للسوق الصيني، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شانجان، والتي تُشبه إلى حد كبير السيارة التي ترددت شائعات عنها أنها ستحل محل فيوجن.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نسمع فيها اسم إيفوس، ففي عام 2011، كشفت فورد عن إيفوس الاختبارية في معرض فرانكفورت للسيارات، والتي لم تكشف عن نسخة إنتاجية لها منذ ذلك الحين.

تُشير فورد إلى إيفوس على أنها اس يو في كوبيه تأتي بتصميم خارجي رياضي، ومقصورة تهيمن عليها شاشة عملاقة مقاس 43 بوصة تجمع بين أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام ترفيهي بدقة 4K مقاس 27 بوصة، والأخير هو نظام SYNC + 2.0 والذي يستخدم واجهة مستخدم جديدة وتقنية بايدو للذكاء الاصطناعي.

تم تجهيز إيفوس بهندسة E/E مثل ماخ E، والتي تدعم تحديثات البرامج الميكانيكية عبر الهواء، بالإضافة إلى أول مساعد شخصي افتراضي للعلامة التُجارية، كما تتوفر بنظام قيادة شبه مستقل من المستوى الثاني بدون استخدام اليدين على الطرق السريعة المقسمة.

وفي الختام، لم تكشف فورد عن مواصفات المحرك، في حين سيتم بنائها بواسطة مشروع شانجان فورد المشترك وسيتم بيعها في الصين بواسطة شبكة توزيع فورد NDSD.

