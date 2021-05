جينيسيس G80 Electrified 2022 الكهربائية تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جينيسيس رسمياً عن G80 Electrified 2022 الكهربائية بالكامل في معرض شنغهاي للسيارات كأول سيارة كهربائية لها، والتي تستند إلى G80.

تأتي السيارة بترقيات تصميمية طفيفة تشتمل على شبك مُغلق، كما تم استخدام مواد طبيعية معاد تدويرها في المقصورة بما في ذلك الجلد الذي يستخدم الصبغة الطبيعية في المقاعد والكونسول الوسطي، بالإضافة إلى لمسات فاخرة من الخشب، ويُمكن طلب السيارة إما باللونين الأزرق ماتيرا أو الأخضر الداكن.

تتميز السيدان الكهربائية بمقصورة هادئة ومريحة، حيث تأتي السيارة بنظام التحكم النشط بالضوضاء على الطريق ANC-R، والذي يقلل مستوى الضوضاء داخل المقصورة عن طريق قياس ضوضاء الطريق وتحليلها باستخدام أربعة أجهزة استشعار وستة ميكروفونات داخل السيارة وإصدار موجات عكسية تلغي أثرها.

تستمد G80 Electrified 2022 قوتها من زوج من المحركات الكهربائية بقوة إجمالية تبلغ 365 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران تُوزع بالتساوي على المحورين الأمامي والخلفي، وتقول جينيسيس أن سيارتها الكهربائية يُمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.9 ثانية.

تتوفر السيارة أيضاً بنظام DAS والذي يُمكنه تشغيل أحد المحركين أو كلاهما بناءً على ظروف القيادة، للسماح بالتبديل السلس بين الدفع الثُنائي والدفع على جميع العجلات، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها ستأتي بميزة V2L والتي تُتيح للعملاء استخدام ما يصل إلى 3.6 كيلوواط من الطاقة الكهربائية في البطارية لتشغيل الأجهزة الكهربائية.

تأتي سيارة جينيسيس الكهربائية بنظام شحن متعدد السرعات 400 فولت / 800 فولت، والذي يسمح للعملاء باستخدام شواحن مختلفة، في حين لم تذكر قدرة بطارية السيارة، لكنها تؤكد أنها ستحصل على نطاق قيادة يتجاوز 500 كم للشحنة الكاملة، ويُمكن شحنها من 10% إلى 80% في 22 دقيقة فقط، في حين لم تكشف جينيسيس بعد عن أسعار G80 Electrified 2022 والتي نتوقع أن تتوفر بالقرب من إطلاقها في الأسواق.

