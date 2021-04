تويوتا bZ4X الاختبارية تُمهد لـ اس يو في كهربائية قادمة في 2022

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا رسمياً عن bZ4X الاس يو في الإختبارية والتي تُمهد لنسخة إنتاجية قادمة في 2022، والتي تُعد إصداراً حديثاً من راف 4 الكهربائية، ولم تكشف تويوتا بعد عن كامل تفاصيلها، لكنها تتميز بواجهة أمامية حادة مع مصابيح أمامية نحيلة ومآخذ هواء بارزة، كما تأتي بشبك أمامي مغلق بالكامل تأتي فوق مأخذ هواء عريض بإطار معدني.

تتميز السيارة أيضاً بغطاء محرك طويل، وأقواس عجلات بارزة، بالإضافة إلى زجاج أمامي فخم، وسقف مائل بلطف، مع خط كتف مُميز، ونافذة خلفية حادة، وعمود C بارز، بالإضافة لمصابيح خلفية لافتة للنظر تلتف حول جوانب السيارة.

تأتي المقصورة بتصميم تقليدي، مع عجلة قيادة ثلاثية الأضلع، وأجهزة قياس رقمية منخفضة تُساعد في تعزيز إحساس المساحة داخلها، بالإضافة إلى زيادة زاوية الرؤية لقيادة أكثر أماناً، بالإضافة إلى وحدة تحكم مركزية عائمة، ونظام ترفيهي مستقل مع شاشة عريضة، بالإضافة إلى لمسات سوداء لامعة، وأدوات تحكم بسيطة وناقل حركة دوار، كما يُمكننا أيضاً رؤية لوحة قيادة مُنجدة، وصف ثاني فسيح.

لم تُعلن تويوتا بعد عن مواصفات المحرك، لكن bZ4X ستحصل على منصة e-TNGA والتي تم تطويرها بالتعاون مع سوبارو، حيث ستجمع الاس يو في الكهربائية بين الجودة التي تتمتع بها تويوتا والمتانة والموثوقية طويلة الأمد، مع قدرات الدفع الكُلي من سوبارو، لتحقيق تجربة قيادة مريحة وجذابة.

وفي النهاية، تقول تويوتا أن bZ4X الاس يو في الكهربائية بالكامل الإنتاجية سيتم بناؤها في الصين واليابان، وستتوفر في العديد من الأسواق حول العالم بحلول منتصف عام 2022.

