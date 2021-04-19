أودي تعلن سعر أيقونتها Q4 E-Tron الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أودي عن طرح سيارتها Q4 E-Tron الكهربائية في الأسواق خلال حزيران/يونيو القادم.

وقالت الشركة إن سعر أيقونتها للمستهلك يبدأ من 41 ألف و900 يورو (49.6 ألف دولار أمريكي)، لبنما يرتفع السعر أكثر في عديد الأسواق حول العالم، بما فيها سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الأراضي الوعرة الجديدة تظهر بطول 4.59 متر، كما تعتمد على نظام دفع خلفي أو رباعي يغطي نطاق قوة يمتد من 125 كيلوواطا/170 حصانا إلى 220 كيلوواطا/299 حصانا.



وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.2 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 180 كلم/س.

ويتوفر للسيارة بطاريات بسعة 52 أو 77 كيلوواطا بالساعة، تبلغ بها سيارة أودي مدى السير 520 كلم، كما يتم شحن ما يكفي لمدى سير 130 كلم في خلال 10 دقائق عند توافر بعض شروط الشحن.

وبفضل قاعدة عجلات بطول 2.76 متر، تتمتع سيارة أودي الجديدة بالمزيد من الرحابة وسعة تصل إلى 1490 لترا.

وقامت أودي أيضا بتوسيع نظام الملتيميديا؛ حيث تقدم الآن ضمن باقة التجهيزات الاختيارية مع العدادات الرقمية ما يسمى بشاشة هيد أب AR-HUD بتقنية الواقع المعزز لعرض المعلومات المتعلقة بمحيط السيارة على الزجاج الأمامي وفي مجال رؤية السائق.

وسيحظى الطراز ضمن كمالياته بمنظومة تقنية متميزة، تشمل توفر نظام معلوماتي من تطوير ماركة أودي باسم MMI، مع توفر شاشتين للتحكم بأنظمة السيارة المختلفة بمنطقة التحكم الوسطى، وأنظمة ملاحة واتصال بالهواتف الذكية، ونظام للإنترنت اللاسلكي، وإمكانية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.

ومن أبرز أنظمة الحماية في السيارة، نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، والذي يدعمه نظام المكابح ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام كاميرات خلفية لرصد الحركة، وأيضا نظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.