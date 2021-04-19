أسعار "أرتيون" الجديدة من فولكسفاجن.. صاروخ موجه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة فولكسفاجن للسيارات الألمانية الموديل الرياضي R من أيقونتها "Arteon" بنسختيها الصالون والكومبي في السوق العالمية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الرياضي يعتمد على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وبقوة 235 كيلوواطا/320 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 420 نيوتن متر.



وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.9 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

أما معدل الاستهلاك فيقع بين 7.7 و 7.9 لتر/100 كلم.

ويبدأ سعر الموديل الرياضي R من 63 ألف و095 يورو (74.6 ألف دولار أمريكي) للنسخة الصالون ومن 63 ألف و980 يورو (75.8 ألف دولار أمريكي) للنسخة الكومبي.

وحصلت النسخة الرياضية على نظام تحكم بالطقس ذو ضبط متعدد المناطق وشاشة عرض أمامية Head-Up Display لعرض معلومات القيادة ورسائل التحذير والاتجاهات الخاصة بنظام الملاحة.

كما تم تزويدها بخاصية التحكم بالإماءات في النظام الترفيهي الذي يتصل بنظام صوتي من 8 مكبرات صوتية ويدعم توصيل الهواتف الذكية من خلال نظام Apple Carplay و Android Auto و MirrorLink ونظام قياس ضغط الإطارات.

ومنذ أطلقت فولكسفاجن السيارة أرتيون في عام 2017، وهي تعتبرها واحدة من أجمل سياراتها.

وفي الداخل، حصلت السيارة على أحدث نظام معلومات ترفيهي MIB3 مع شاشة لمسية مقاس 8 بوصات وعجلة قيادة جديدة مكسوة بالجلد، ومقعدين أماميين يمكن ضبطهما على 12 وضعا.

كما تتوافر كتجهيز قياسي مساحات مستشعرة للمطر، ومرآة للرؤية الخلفية ذات تعتيم تلقائي، وعجلات مقاس 18 بوصة ومصابيح LED أمامية وخلفية.