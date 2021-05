لكزس ES 2022 فيس ليفت تكشف عن نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس عن ES 2022 فيس ليفت رسمياً، والتي تأتي بشبك أمامي جديد مُحاط بمصابيح أمامية ليد جديدة وخيارات طلاء مُحدثة كما تأتي بجنوط مقاس 17 بوصة قياسية، أو 18 بوصة اختيارياً، كما تأتي طرازات اف سبورت بجنوط حصرية مقاس 19 بوصة بلمسات سوداء.

في الداخل، تأتي المقصورة بنظام ترفيهي مقاس 8 بوصة قياسياً، أو 12.3 بوصة اختيارياً، يُمكن تحريكهم مسافة 109 مم للأمام لجعلهم في متناول اليد، كما حصلت على العديد من التعديلات الأخرى والتي يُمكنك ملاحظتها من المظهر العام على الفور.

بالنسبة للقوة، فقد تم ترحيل خيارات المُحرك دون تغيير، لكن هُناك فئة ES 300h اف سبورت جديدة تجمع بين مزايا اف سبورت المُعتادة مع المحرك الهجين الصديق للبيئة لتحصل على قوة إجمالية تبلغ 215 حصان، كما ستتوفر ES 350 اف سبورت بحزمة Dynamic Handling Package، والتي تُضيف أوضاع قيادة سبورت بلس وكاستم، بالإضافة إلى تعليق مُتكيف.

تتميز السيدان المحدثة أيضاً بدُعامة جديدة للتعليق الخلفي تزيد من الصلابة الالتوائية وتُحسن راحة الرُكوب، كما تُحسن الاستقرار عند المناورات، بالإضافة إلى نظام مكابح مطور بدواسة أكبر، وفي نسخ البنزين تحوي المكابح على أسطوانة رئيسية محسنة، ونسخ الهايبرد تأتي بنظام مكابح معاد ضبطه يوفر إحساساً أفضل.

وفيما يتعلق بأنظمة السلامة المُحسنة، فستتوفر ES فيس ليفت بنظام Lexus Safety System+ الجديد، مع نظام منع الاصطدام، ومساعد التوجيه في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى نظام تقليل السرعة على المنحنيات، وغيرهم.

وفي الختام، ستصل السيارة إلى الوكلاء بأمريكا هذا الخريف، ولا نعلم بعد الموعد الدقيق لوصولها لأسواقنا، في حين سيتم الإعلان عن معلومات إضافية عنها مع اقتراب توفرها بالأسواق.

