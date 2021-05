مرسيدس تكشف عن EQB 2022 الكهربائية بالكامل رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دشنت مرسيدس سيارتها EQB 2022 الكهربائية بالكامل والتي تستند إلى GLB، في معرض شنغهاي للسيارات 2021، حيث كشفت عن النسخة الصينية والتي سيتم إنتاجها في بكين وستُطرح للبيع في وقت لاحق من هذا العام، في حين سيتم إطلاق النسخة الأوروبية في عام 2021، بينما ستكشف عن النسخة الأمريكية في 2022.

ستتوفر EQB في الصين بفئة AMG Line بقوة 288 حصان، وستتوفر إما بدفع أمامي أو كُلي، بالإضافة إلى خيارات بطاريات مختلفة تبدأ من 66.5 كيلوواط/سا، وفي أوروبا، ستُوفر EQB 350 4Matic نطاق قيادة يبلغ 419 كم للشحنة الكاملة، وتُخطط مرسيدس لتدشين نسخة ذات نطاق أكبر، كما ستأتي EQB مزودة بشاحن داخلي بقدرة 11 كيلوواط بشكل قياسي، مع قدرة على الشحن حتى 100 كيلوواط في محطة شحن سريع بالتيار المستمر.

بالنسبة للتصميم، تتميز السيارة بشبك أمامي أسود مُغلق، مع شريط ضوئي من الألياف الضوئية يربط المصابيح النهارية المُدمجة بالمصابيح الأمامية ليد الكاملة، كما تأتي السيارة بجنوط حصرية يصل حجمها إلى 20 بوصة، تأتي باللونين الذهبي الوردي أو الأزرق، وفي الخلف، تتميز بشريط ضوئي ليد بكامل عرض السيارة، بينما يتم تثبيت لوحة الأرقام على المصد الخلفي.

المقصورة فسيحة بفضل استنادها إلى قاعدة عجلات GLB بطول 2,829 مم، حيث تقول الشركة أن مقاعد الصف الثالث تسع لأشخاص يصل طولهم إلى 1.65 متر، بينما يوفر الصف الثاني إمكانية ضبط كل من مسند الظهر، ويُمكن تعديله طولياً بمقدار 140 مم.

كما تأتي الداخلية بإعداد الشاشة المزدوجة مع شاشات خاصة بالسيارة الكهربائية، كما يتميز النظام الترفيهي MBUX الخاص بها بنظام ملاحة بذكاء اصطناعي، والذي يحسب أسرع طريق إلى الوجهة، مع الأخذ في الاعتبار محطات الشحن والتضاريس والطقس، مع لمسات زخرفية باللون الذهبي الوردي على فتحات المُكيف والمقاعد.

وفي النهاية، ستكشف مرسيدس عن أسعارها وكامل تفاصيلها بحلول نهاية العام، في حين ستتوفر السيارة بالمملكة المتحدة بفئات EQB 300 وEQB 350 عند تدشينها هُناك.

