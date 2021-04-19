تعرف على طريقة بسيطة لإزالة إصفرار مصابيح السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الوقت تكتسي المصابيح الأمامية في بعض السيارات باللون الأصفر خاصة في المناطق الصحراوية، ويحدث هذا الأمر نتيجة العوامل الجوية أو احتكاكها بالأتربة وذرات الرمال أثناء السير، مما يتسبب في تعتيم وخفض إضاءة المصابيح وتشوهها.

وهناك عدة طرق لتلميع وتنظيف مصابيح السيارة، أحد هذه الطرق هو استخدام معجون الأسنان، وتتميز هذه الطريقة بسهولة إجرائها بالإضافة إلى انخفاض تكلفتها بشكل كبير، إلا أنها قد لا تنجح معكم إذا كان الاصفرار قد طال الجزء الداخلي للمصابيح.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم خطوات تنظيف مصابيح السيارة بمعجون الأسنان، وهي كما يلي:

– وضع كمية من المعجون المخصص للتبييض على المصابيح الأمامية ونشرها على كامل سطحها.

– افرك معجون الأسنان بالفرشاة، وستلاحظ تحوّل لون المعجون إلى الاصفرار.

– بعد الانتهاء من فرك كامل المصباح، نظّفه بالمياه.

– في حال عدم تحول لون المصابيح بالكامل للون الأبيض، يمكنكم تكرار العملية حتى يتم تحول لون المصابيح إلى اللون الأبيض.

– يُفضل وضع القليل من الشمع على المصابيح بعد التنظيف لحمايتها من الاصفرار.