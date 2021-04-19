تعرف على خدمات شركة الجبر للتمويل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شركة الجبر للتمويل هي شركة مساهمة تأسست من قبل ملاك مجموعة شركات الجبر حيث يعود تاريخ المجموعة إلى 1952 عندما بدأ أبناء الشيخ حمد محمد الجبر رحلتهم في عالم التجارة مع إنشاء شركة تجارية صغيرة في المواد الغذائية في مدينة الأحساء.

وقدمت المجموعة شركة الجبر للتمويل، والتي تسعى دائماً لتقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر على العملاء وبدون تعقيدات، لذا تقدم الشركة العديد من برامج التمويل، حيث تتضمن برامج الشركة العديد من الخيارات للحصول على تمويل سيارات، تمويل منشآت وتمويل شخصي (نقدي) فهناك:

الإيجار التمويلي مع الوعد بالتملك، وهي تمويل الأصول ( مركبات ) للأفراد بنظام التأجير لمدة زمنية محددة مع الوعد بالتملك في نهاية العقد.

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الوعد بالهبة، وهي تمويل الأصول ( مركبات ) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنظام التأجير لمدة زمنية محددة مع الوعد بالتملك في نهاية العقد.

المرابحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي تمويل الأصول ( مركبات ) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنظام المرابحة لمدة زمنية محددة مع تملك الأصل منذ بداية العقد.

هذا بالإضافة إلى التمويل الإستهلاكي، حيث يتم تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة.

هذا والجدير بالذكر أن الشركة قدمت العديد من المبادرات التمويلية ومنها تأجيل أقساط العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص لمدة ثلاثة شهور، هذا بالإضافة إلى حصولها على أعلى مؤشرات أداء في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة الإقراض غير المباشر.